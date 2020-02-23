على رأسهم عمرو دياب.. المطربون الأعلى أجرا في الحفلات

- عمرو دياب

- حسين الجسمي

- تامر حسني ومحمد حماقي وراغب علامة

- إليسا وشيرين عبد الوهاب وأنغام

- نانسي عجرم وكارول سماحة

أحدث الفنان محمد رمضان، ضجة كبيرة إعلاميا، وذلك بعد أن جرى استضافته أمس في أولى حلقات برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي.وأثار رمضان، علامة استفهام كبيرة بعد أن صرح خلال الحلقة، أنه الأعلى أجرا بين نجوم الوطن العربي في الحفلات الغنائية، وأنه أصبح أكثرا طلبا، بالرغم وجود عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي يعتبرون الأعلى أجرا بين نجوم الغناء، خاصة وأن آخر أجر حصل عليه رمضان هو 40 ألف دولار عن حفله الغنائي الأخير في دبي.يعتبر عمرو دياب هو الأغلى بين نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وذلك بعد أن قرر رفع أجره عن العام الماضي بحوالي 40 ألف دولار ليصبح أجره عن الحفل الواحد ما يعادل 3 ملايين و750 ألف جنيه مصري.وصل أجر المطرب الإماراتي حسين الجسمي، إلى 150 ألف دولار أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه ليكون المطرب الأغلى في منطقة الخليج.نجح تامر حسني في أن يصبح أحد المطربين الأعلى أجرا في الحفلات التي يقدمها حيث يحصل على 100 ألف دولار أي ما يعادل مليون و600 ألف جنيه يليه في الترتيب الفنان محمد حماقي الذي يتقاضى 80 ألف دولار عن الحفل الواحد وينافسه المطرب راغب علامة بـ70 ألف دولار عن الحفل.يشهد سوق المطربات نوعا آخر من المنافسة وتعتلي إليسا قمة الأعلى أجرا بين المطربات وتحيي الحفل الواحد مقابل 100 ألف دولار تليها الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ80 ألف دولار عن الحفل ويليهم في المرتبة كلا من الفنانتين أصالة وأنغام بـ50 ألف دولار عن الحفل الواحد.تحصل نانسي عجرم وكارول سماحة في أي حفل على 40 ألف دولار.