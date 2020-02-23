ياسمين عبدالعزيز داخل كواليس «ونحب تانى ليه؟»

تصور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاهد مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه؟" على قدم وساق بقيادة المخرج مصطفى فكري، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وظهرت ياسمين، داخل كواليس العمل أثناء مذاكرتها المشهد المقرر تصويره اليوم داخل الديكور المخصص للعمل بإحدى المناطق في مدينة 6 أكتوبر.ويشارك في البطولة كل من الفنانة سوسن بدر، شريف منير، ليلى عز العرب، كريم فهمي، تارا عماد، إسلام جمال، سمر المرسي، صبا الرافعي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.