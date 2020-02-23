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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثار تنتهى من تجهيز متحف الغردقة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:33 م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
رامى حسين ومها صلاح
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تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع متحف الغردقة، وذلك قبيل افتتاحه، المقرر يوم السبت المقبل.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الاستقبال بالمتحف وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفي.

وأوضح وزيري، خلال جولته داخل المتحف، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

وأكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف أن متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي حرصت الوزارة على الانتهاء منه، ليكون أحد مظاهر الجذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف، خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية، ليسهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

ومن جانبه أشار دكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي أن سيناريو العرض الخاص بالمتحف يقوم علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوعا في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.

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