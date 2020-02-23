متحدث العاصمة الإدارية: وجه القاهرة سيتغير تماما (فيديو)

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك إشادات دولية كثيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا نتيجة تنفيذ خطط الدولة في التوقيتات المخصصة لها.وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجه القاهرة سيتغير تماما بانتقال أكثر من 6 ملايين مواطن للعاصمة الإدارية، مع الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل العاصمة الإدارية ونقل الوزارات إليها بالموظفين.وأوضح أنه بنهاية عام 2020 لن تكون هناك وزارات في وسط القاهرة أو سفارات أجنبية، وسيجرى نقلها بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستصبح مجتمعا عمرانيا حديثا ومدينة ذكية، كما أن لها أهدافًا كثيرة، والأفضل أن الدولة "مدفعتش فيها فلوس واللي كان بيحارب تنفيذ الفكرة شايف الواقع دلوقتي".