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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط معركة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة في شبرا الخيمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:23 م
الأسلحة النارية
الأسلحة النارية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت قوات الأمن في إحباط معركة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في شبرا الخيمة.

حيث تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بوقوع مشاجرة بناحية المنشية الجديدة بعزبة رستم دائرة القسم، بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (عامل - له معلومات جنائية مسجلة "طرف أول"، مسجل جنائي ونجله وشقيقه وعامل خردة - لهما معلومات جنائية "طرف ثاني") لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الطرف الأول (بندقية خرطوش - عدد 20 طلقة خرطوش من ذات العيار) وأثناء ذلك تلاحظ قدوم سيارة ربع نقل "يستقلها مجهولين"، وما أن شاهد قائدها القوات هرب بها فلاحقته القوات وقيام أحد مستقليها بالنزول منها، وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) وبحوزته (بندقية آلية - مُبلغ بسرقتها - عدد 60 طلقة نارية من ذات العيار) وبمناقشته قرر تعرفه على أحد المتهمين بالطرف الثاني، والذي قام بالاستعانة به وآخرين لإحضار أسلحة نارية للتشاجر، وأرشد عن السيارة بقطعة أرض بدائرة القسم، وأمكن ضبطها ومستقليها (عدد 5 عاطلين - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة ثلاثة منهم (عدد 2 بندقية خرطوش - فرد محلى)، وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد البلطجة والتشاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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