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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.6 مليون جنيه حصيلة الضبطية القضائية بكهرباء شمال الدقهلية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:22 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تبذل جهودًا عبر شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح وزير الكهرباء أنه فى نطاق قطاع شمال الدقهلية، أحد القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 14 هندسة شاملة 451 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 887 ألف مشترك (منهم 570 ألف مشترك بنظام العدادات مسبقة الدفع)، استطاع القطاع أن ينجح فى تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى يناير 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل، مما انعكس على رضاء العملاء، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 4 فرق بقطاع شمال الدقهلية (بإجمالى 28 فردًا) مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يناير 2020 (161) محضرا بإجمالى قيمة 2 مليون و639 ألفا 499 جنيها بقطاع شمال الدقهلية.

وأشار إلى انخفاض عدد الأعطال خلال الفترة من 1-7-2019 حتى 31-1-2020 (72 عطلا) مقابل (86 عطلا) خلال الفترة المناظرة، كما انخفضت مدة الانقطاع خلال نفس الفترة (134 ساعة و41 دقيقة) مقابل ( 176 ساعة و25 دقيقة) خلال الفترة المناظرة.

ويضم قطاع شمال الدقهلية هندسات كل من بلقاس مدينة، الستامونى، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى، دكرنس، بنى عبيد، ميت سلسيل، المنزلة مدينة، المنزلة قرى، المطرية، منية النصر، والجمالية.

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