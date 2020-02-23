ملك الأردن يرسل طائرة إلى العراق «من أجل طفل واحد»

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإرسال طائرة خاصة إلى إقليم كردستان في العراق لإعادة طفل أردني من هناك.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إنه أوعز بناء على "توجيهات ملكية سامية"، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة من نوع "C130" إلى مدينة أربيل لإجلاء الطفل الأردني هاشم عبدالرحيم يوسف حسن، إلى أحد المستشفيات الأردنية.وأوضح اللواء الحنيطي أن الطائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية.