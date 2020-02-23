المحجوب: الميليشيات المسلحة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات طرابلس المسلحة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، في ​مؤتمر​ صحفي، أن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا.وقال المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي "إنه لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، وهو يصرح رسميًا كما لو أنه رئيس ​طرابلس​، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز و​النفط​ الليبيين".وأضاف أن القائد العام ​خليفة حفتر​ وصل موسكو للقاء المسئولين الروس، وهو يدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب التي نقوم بها هي ضد ​الإرهاب​ أشخاصا أو مؤسسات.ولفت المسماري إلى أن "​تركيا​ ترسل السلاح​ والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".