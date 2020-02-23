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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحجوب: الميليشيات المسلحة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:17 م
المحجوب
المحجوب
وكالات
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أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات طرابلس المسلحة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، في ​مؤتمر​ صحفي، أن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا.

وقال المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي "إنه لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، وهو يصرح رسميًا كما لو أنه رئيس ​طرابلس​، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز و​النفط​ الليبيين".

وأضاف أن القائد العام ​خليفة حفتر​ وصل موسكو للقاء المسئولين الروس، وهو يدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب التي نقوم بها هي ضد ​الإرهاب​ أشخاصا أو مؤسسات.

ولفت المسماري إلى أن "​تركيا​ ترسل السلاح​ والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".

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