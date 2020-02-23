ضبط مسجل خطر بـ90 كيلو بانجو وسلاح نارى بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل شقى خطر، وبحوزته 90 كيلو بانجو وسلاح نارى بمحافظة دمياط.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام مسجل شقى خطر- سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه"- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته ("طبنجة" - و12 طلقة من ذات العيار - وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 90 كيلو جرام - ومبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.