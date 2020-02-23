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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: خطة لإزالة التعديات وتجميل واجهات النيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:16 م
وزير الرى
وزير الرى
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالات الجارية وجهود الوزارة فى مجال تجميل واجهات النيل وتنفيذ مماشي أهل مصر بمختلف المحافظات واستعراض خطة القطاع خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير الري خلال الاجتماع على تنفيذ خطة القطاع في الفترة المقبلة، لرفع معدلات الإنجاز في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وتحت شعار نيل بلا تعديات، وإزالة كل التعديات على فرعى النيل والمجارى المائية بالمحافظات.

كما تم استعراض باقي أنشطة القطاع من عمليات الحماية لجوانب نهر النيل وأعمال تطوير وتجميل وجهات المدن التى تطل على نهر النيل.

من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، على تكثيف حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشددا أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية، وتطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات، ووضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات، بالتنسيق مع قوات الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة المحلية المعنية.

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