الأربعاء.. جلسة للتصويت على حكومة علاوى

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حسن الكعبي، اليوم الأحد، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة التصويت على حكومة علاوي.وكان «علاوي» قد أعلن الانتهاء من تشكيل حكومة مستقلة، دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.وقال «علاوي»، في خطاب بثه التليفزيون الرسمي، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.ودعا المتظاهرون إلى منح حكومته فرصة رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي، والتي ألقى مسئوليتها على فشل أسلافه.