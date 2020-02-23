رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بدمياط

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:13 م
العصابة
العصابة
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة، تخصصت في سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها بمحافظة دمياط.

وكشفت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بكفرالشيخ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ثم مساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملاكى"مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - وسلاح أبيض - وكمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرام - ومجموعة من مفاتيح السيارات).

باستجوابهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 5 وقائع سرقة سيارات في (دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومراكز شرطة الستامونى، والمنزلة، وشربين بالدقهلية)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع وهي خاصة بزوج شقيقة أحدهما، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

أول تعليق من «الخطيب» بعد قرارات لجنة الانضباط

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

«التعليم»: الجدول النهائي لامتحانات «الثانوية».. أول مارس

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

الأمريكيون «واثقون» في قدرة الحكومة على مواجهة «كورونا»

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
المزيد

الثقافة

ندوة عن الحياة الرقمية بثقافة الإسكندرية

وزيرة الثقافة: سمبوزيوم أسوان يؤكد ريادة مصر لفن النحت

منى الصبان: 80 ألف مشترك في المدرسة العربية للسينما والتلفزيون

فاروق حسنى: معرض أيمن السمرى متفرد ويخرج عن والمألوف