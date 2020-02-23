ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة، تخصصت في سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها بمحافظة دمياط.وكشفت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بكفرالشيخ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ثم مساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملاكى"مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - وسلاح أبيض - وكمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرام - ومجموعة من مفاتيح السيارات).باستجوابهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 5 وقائع سرقة سيارات في (دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومراكز شرطة الستامونى، والمنزلة، وشربين بالدقهلية)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع وهي خاصة بزوج شقيقة أحدهما، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.