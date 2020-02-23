الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية ضمن مبادرة «كلنا واحد»

تكثف وزارة الداخلية جهودها في مواصلة مبادرة السيد الرئيس "كلنا واحد"، وتوجيه قوافل خدمية وإنسانية إلى المحافظات.وأوفدت الوزارة قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا بنطاق محافظات (جنوب سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، والقليوبية) وذلك بالتنسيق بين مديريات الأمن في هذه المحافظات وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.و تم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، وعبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.