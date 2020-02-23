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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عربية النواب» توصى بإعادة فتح المكاتب العمالية: خط دفاع عن العامل

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:11 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بأن تعمل الحكومة على فتح مكاتب عمالية في الدول التي تتواجد بها عمالة مصرية، من أجل الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأضاف أباظة، في تصريحات صحفية، أن تلك المكاتب لها دور كبير في الخارج وتعتبر خط الدفاع الأول عن العامل المصري في أي مكان، متسائلًا عن كيف تقوم الحكومة بإلغاء بعضها ترشيدًا للنفقات؟ ولذلك طالبت اللجنة البرلمانية بإعادة تلك المكاتب العمالية لعملها مرة أخرى، وسترسل التوصية رسميًا للحكومة عبر مجلس النواب.

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