الأنبا غبريال يترأس اللقاء الأول لشمامسة إيبارشية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببني سويف مساء أمس السبت، اللقاء الأول لمرتلي وشمامسة إيبارشية بني سويف.وشارك بالحضور في اللقاء القس مرقس صموئيل بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقس الرسول ببني سويف.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.