ضبط متهم باستغلال النفوذ والنصب على مواطن فى سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم باستغلال النفوذ والنصب على مواطن في سيناء.حيث تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، بقيام شخصين (فني بإحدى الجمعيات التعاونية للبترول، مدير عام مساعد بذات الجمعية لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره (55٫000 ألف جنيه) بزعم قدرتهما على تعيينه بوظيفة بوزارة البترول مدعين نفوذهما وعلاقاتهما بمسئولي تلك الجهة، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به، ورفضا رد المبلغ المالي المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني (جار ضبطه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.