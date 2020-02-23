روسيا: موسكو لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.وقال بوجدانوف، على حسابه في "تويتر": "نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها".