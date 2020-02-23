وزير القوى العاملة: رفضنا عقود عمل خارجية اكتشفنا أنها «نصب»

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة في إطار حرصها علي ترشيد النفقات، أغلقت عددا من مكاتب الملحقية العمالية بسفارات مصر بالخاج، ومنها في اليونان، لكن في جميع الأحوال نهج وزارة القوى العاملة ثابت وله محددات رئيسية، أهمها الحفاظ على كرامة المواطن المصري العامل في أي مكان، وفي هذا الإطار رفضنا أي عقود عمل ببعض الدول ممن تتخصص في المشروعات الصغيرة، إذ اكتشفنا أن تلك المشروعات ما هي إلا مصيدة للعامل المصري، لأن حكوماتها تمنح مواطنيها مبالغ مالية لعمل مشروعات صغيرة، فينصب مواطنوها على العمالة لتحقيق مبالغ طائلة، في حين أنه لا يوجد عمل، كما قمنا بعمل وثيقة للتأمين على العمال بالخارج، تتم من خلالها مساعدة العامل في وقت توقف راتبه، أو تعرضه لأي مكروه.