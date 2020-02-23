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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مأساة طفل الشرقية «الكفيف»

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لـ (تلميذ بالمرحلة الإعدادية "كفيف" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية) تضرر خلاله من سوء معاملة والديه، وعدم رغبة والدته في إقامته معها عقب انفصالها عن والده.

فتم التواصل مع التلميذ المذكور وباستدعائه قرر أنه كان يعتزم السفر إلى محافظة القاهرة للظهور على إحدى القنوات الفضائية وعرض شكواه، وأثناء تواجده بمحطة السكك الحديدية بأبو كبير تقابل مع أحد الأشخاص دفعه لتسجيل مقطع الفيديو المشار إليه، وتحريضه على الإدعاء بسوء معاملة والديه له، وأضاف بأنه يعيش رفقة عائلته بصورة طبيعية، باستدعاء كل من (والد، ووالدة الطفل) وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما، وأقر والد الطفل بأن ابنه دائم الخروج من المنزل، كما أضافت والدته بإقامة نجلها برفقتها عقب انفصالها عن والده.

باستدعاء (الشخص "مصور الفيديو المشار إليه") أفاد أنه فوجئ بتواجد بالطفل بمحطة قطارات أبوكبير في وقت متأخر من الليل، وأضاف بتصويره مقطع الفيديو المشار إليه، وبثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد المساعدة في إعادة الطفل إلى أهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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