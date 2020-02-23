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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سعفان: عقود عمل تلزم العامل المصري بالتعاقد من خلالنا لحمايته

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 م
سعفان
سعفان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن كرامة المواطن المصري فوق كل اعتبار ولا تفريط فيها إطلاقا، جاء خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان.

وأضاف سعفان، خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سلامة الرقيعي والنائبة غادة عجمي واللواء حمدي عبدالوهاب، أعضاء مجلس النواب، أن الوزارة تضع نصب أعينها كرامة المواطن المصري وحقوق وطريقة التعامل معه في أي بلد يعمل فيها، وأن يكون له حصانة، وحماية في إطار شرعي، ولذلك أعدت الوزارة عقود عمل تحمي وتصون المواطن المصري، في كل مكان وتحفظ كرامته وتقدر عمله وتم وضع حد أدنى، وفقا لطبيعة العمل والمؤهل الدراسي، من منطلق حرص الحكومة ممثلة بالوزارة في المحافظة على كيان وقيمة المواطن المصري وكفاءته.

وتابع: "لكن للأسف الشديد نتعرض لبعض المشاكل نتيجة عدم الالتزام، إذ أن هناك تعاقدات تتم خارج النطاق الشرعي للوزارة ودون علمها وبعيدا عنها وهو ما يمثل ضياع للحقوق، ولذلك لابد من التوعية، وأطالب الإعلام بالقيام بدور في هذا الأمر وكذلك النواب وكل المؤثرين في التعاون مع الوزارة لتوعية العمالة المصرية وللحفاظ على حقوقها، وأن يكون التعاقد من خلال التوثيق بالوزارة والالتزام بقرارات وزارة القوى العاملة".

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