اعترافات المتهم بقتل ابنة زوجته فى المرج

أدلى المتهم بقتل ابنة زوجته بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، وأنه من متعاطي مادة الاستروكس المخدرة، والحشيش، وتزوج والدة المجني عليها بعد انفصالها عن زوجها السابق.وأشار إلى أنه تقبل طفلة زوجته في بداية الزواج وكان يعتبرها ابنته، إلا أنه بمرور الوقت وتعاطيه المواد المخدرة التى جعلته تنتابه نوبات عصبية، لا يقدر خلالها على سماع أصوات صراخ وبكاء الطفلة.وأوضح المتهم أنه كان لا يجد وسيلة سوى ضرب المجني عليها حتى تسكت، فكان يستخدم عصا خشبية، لكنها لم تتحملها ولقيت مصرعها متأثرة بالكدمات والسحجات التي أصابتها.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المرج بورود إشارة من مستشفى عین شمس باستقباله الطفلة "س. أ" 4 سنوات، توفیت إثر إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبالانتقال تم التقابل مع والدة المتوفاة "س. ا. أ"، 36 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان.وبسؤالھا ادعت وفاة نجلتھا إثر سقوطھا من علو، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال والدة المتوفاة، وبإعادة مناقشتها قررت بأن زوجھا "م. أ. ر" 48 سنة، عاطل من متعاطي المواد المخدرة، ودائم التعدي بالضرب على ابنتها باستخدام عصا خشبية دون مبرر، ونظرًا لتدھور حالتھا الصحیة اصطحبتھا إلى المستشفى إلا أنھا اكتشفت وفاتھا، وعللت اختلاق واقعة وفاة نجلتھا بسقوطھا من علو خشیة من زوجھا.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھم أمكن ضبطه وبمواجھته بالمعلومات والتحریات، وما جاء بأقوال والدة المجني علیها أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.