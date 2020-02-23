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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يناقش مع سفير جيبوتى فتح خط مباشر بين البلدين

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:03 م
وزير الطيران
وزير الطيران
فاتن غلاب
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التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، في مكتبه اليوم الأحد، محمد ظهر حرسى، سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى، والعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال بمختلف أنشطته إلى دولة جيبوتي.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الطيران المدنى المصرى لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل التعاون بين شركة إير جيبوتي والشركة الوطنية مصر للطيران فى مجالات الصيانة والخدمات الأرضية، كما تمت دراسة فتح خط طيران مباشر، وكذا دراسة تشغيل رحلات شحن جوي بين البلدين.

وأكد وزير الطيران، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وجيبوتي، وأن وزارة الطيران وشركاتها التابعة تسخر كل إمكانياتها لتقديم كل الدعم الفني والاستشاري للنهوض بقطاع الطيران بدولة جيبوتي الشقيقة، والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

وأضاف أن الدولة المصرية تحرص على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية فى شتى المجالات.

ومن جانبه أعرب السفير محمد حرسي، عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى تحظى به جمهورية مصر العربية داخل دولة جيبوتي، كما أشاد بالتطور الكبير الذى لمسه داخل قطاع الطيران المدني المصرى والذى يعد من أهم الرواد فى صناعة النقل الجوى الإفريقي، وتطلع السفير إلى المزيد من النجاحات والتعاون بين مصر وجيبوتي، خلال الفترة المقبلة، وبخاصة في مجال الطيران المدني.

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