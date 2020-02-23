وزيرة الثقافة: سمبوزيوم أسوان يؤكد ريادة مصر لفن النحت

اختتمت أعمال الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان، بحضور د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي.بدأت مراسم الختام بتفقد الحضور لأعمال الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية بموقع العمل، أعقبه الانتقال إلى المتحف المفتوح للسيمبوزيوم.وقالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في كلمتها، إن سمبوزيوم أسوان بدأ حلمًا للفنان المصرى العالمى آدم حنين، حولته وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية إلى واقع منذ خمسة وعشرون عامًا، محققًا العديد من المكاسب، أهمها التأكيد على ريادة مصر لفن النحت، والذى تميزت به مصر منذ آلاف السنين، كذلك يؤكد السيمبوزيوم على مدار دوراته على إحياء فن النحت على الجرانيت.وأضافت وزيرة الثقافة أن السيمبوزيوم إستطاع خلال دوراته إحداث دفعة قوية فى الحركة التشكيلية فى مجال النحت، أفرز خلالها جيلًا جديدًا من النحاتين المصريين، شاركوا مع نظرائهم من العالم، فى تقديم إبداعات أشاد بها صفوة نقاد الفن التشكيلى، وتوج هذا الجهد بتكوين المتحف المفتوح، والذي يعتبر الأول من نوعه فى العالم، وفي نهاية كلمتها توجهت بالشكر لمحافظ أسوان على دعمه للسمبوزيوم.ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن ترحيبه بضيوف السيمبوزيوم في عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، والتى يسعدها استضافة فعاليات الملتقى احتفاله باليوبيل الفضى، والذى أصبح حدثًا فنيًا وثقافيًا وتنويرًا عالميًا تحتضنه أرض المحافظة.وأضاف المحافظ، إن احتفالنا اليوم بختام الدورة 25 للسيمبوزيوم يجسد اهتمام وزارة الثقافة والدولة المصرية بالإبداع الفنى، كما يؤصل لفن من الفنون العريقة وهو فن النحت على الجرانيت الذى أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات، كما وعد بوضع المتحف على الخريطة السياحية ليصبح هذا الصرح المتحفى مزارًا سياحيًا جديدًا يضاف لخريطة أسوان.من جانبه أعرب د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، عن سعادته بختام دورة اليوبيل الفضي لواحد من أهم ملتقيات النحت في العالم وقال " عبد الوهاب" أن حركة الفن منذ الحضارات القديمة وحتى العصر الحديث أظهرت أن فن النحت يقوم على وحدة العلاقة بين الخامة وهيئة الشكل النحتى التى يبدعها الفنان محققا القيم التشكيلية والتعبيرية، ومن هنا فإن هذا الملتقى يفرز سنويا عددا من الأعمال المتميزة.كما وجه "عبد الوهاب" الشكر لوزيرة الثقافة علي رعايتها لهذه الدورة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي كل ما قدمه لتخرج دورة السيبموزيوم هذا العام بهذا الشكل المشرف.وفي كلمته أشار د. هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم إلى مرور 25 عاما من التدفق والإبداع من خلال سمبوزيوم أسوان والمقام في قلب العالم القديم، ليضع بصمته في الكيان الفلسفي للنحت المصري الحديث والمعاصر، والتي تعد بمثابة نقطة مضيئة في الحركة التشكيلية من خلال التواصل بين الثقافات من جميع أنحاء العالم، وأشار أن السيمبوزم يعد حالة من الخصوصية الفنية التشكيلية المصرية لا ينافسه حدث اخر من حيث طبيعة المكان والبعد التاريخي، مشيرا إلى المتحف المفتوح بما يحويه من أعمال الفنانين والذي يحفظ للسمبوزيوم خصوصيته.أعقب الكلمات توزيع شهادات المشاركة وميدالية تقديرية من محافظة أسوان علي الفنانين المشاركين بدورة اليوبيل الفضي وهم: الفنان تون كال من "هولندا"، إكرام القباج من "المغرب" وعلى نورى من "العراق".ومن مصر: د. حسن كامل، د. شمس القرنفلى، د. سعيد بدر، الفنان هانى السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبد الله.كما شهد حفل ختام دورة السيمبوزيوم تكريم إثنين من العمال الذين ساهموا في تأسيس وإنجاح السبموزيوم وهم جمال الدين السعيد، أحمد مرتضي محمد عبد الكريم، بالإضافة إلى تكريم السيد انطوان رياض رئيس مجلس ادارة الفندق الراعى لفعاليات الملتقى.كما كرم السيمبوزيوم فى يوبيله الفضى عدد من الرموز التي أسسته وقامت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، وهم: الرئيس الشرفى للسيمبوزيوم الفنان الكبير آدم حنين صاحب فكرة ومؤسس السيمبوزيوم، الرحل الكبير صلاح مرعى وتسلمتها السيدة حرمه الفنانة رحمة منتصر، الفنان الكبير أنسى أبو سيف، كما كرم عدد من أعضاء اللجنة العليا للسمبوزيوم وهم د. حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين السابق د. عبد المجيد اسماعيل القوميسير المساعد، أ.د هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم.كما قدم السيمبوزيوم درع الملتقى للواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه ورعايته لسيبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، كما كرم محافظ أسوان وزيرة الثقافة بإهدائها درع المحافظة.أعقب مراسم التكريم عرض فني لفرقة اسوان للفنون الشعبية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.