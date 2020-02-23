إحالة عاملين للمفتي بسبب قتل موظف لسرقته بقنا

أصدرت محكمة جنايات قنا حكما، صباح اليوم، بإحالة عاملين للمفتي بعد قتل موظف لسرقتعه بقنا، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بقتل موظف بالمعاش وسرقة المواشي ودراجته البخارية.تعود أحداث القضية إلى يوم 5 ديسمبر 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة صلاح عجايبي كندس موظف بالمعاش فى حوش مواشي يملكه بقرية الترامسه بقنا وبها إصابات في الرأس والصدر.كشفت التحريات أن مرتكبى الحادث كل من "عبد المحسن" 28 سنة، عامل وشهرته الدكتور، و"جمال"، 26 سنة، عامل، و"جاد الكريم" 18 سنة، حداد مسلح، وشهرته السفاح، و"علاء" 23 سنة، و"هاشم" حيث اعتزموا سرقة المواشي من حوش ملك المجنى عليه وقاموا بالتسلل للحوش فجرا إلا أن المجنى عليه شعر بهم فقاموا بضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه وقتلوه ثم سرقوا المواشي ودراجة بخارية.وتم ضبط 4 متهمين وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد والسرقة وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين الأول والرابع لفضيلة المفتى وإيداع الثانى بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية.