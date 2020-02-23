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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يثمن استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:00 م
خالد مشهور
خالد مشهور
عائشة حسن
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أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأسواق الناشئة للعام الجاري، لتحتل المركز الـ20 عالميًا، إنما يرجع إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التي تنفذها.

وأوضح مشهور، في بيان له، أن المشروعات الصغيرة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية، لما لها من دور حيوي في التنمية، والحد من البطالة، فأصبح التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا للإحصائيات فإن 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2.5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء جهاز خاص بها ويتبع الآن رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة للقطاع، من شأنها دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث أصبحت تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية، دعم الصناعات الوطنية، تحسين الإنتاجية وتوليد زيادة في الدخل.

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