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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مختبر السرديات يناقش «تمار» مي خالد

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:08 ص
مي خالد
مي خالد
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يعقد مختبر السرديات بالإسكندرية، مساء بعد غدٍ الثلاثاء المقبل، ندوة لمناقشة رواية «تمار» للكاتبة مي خالد.
يناقش الرواية الناقدة فاطمة عبدالله، والدكتورة دينا مندور، فيما يدير اللقاء الكاتب منير عتيبة.
يشار إلى أن مي خالد تخرجت في كلية الإعلام، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي مذيعة بالبرامج الإنجليزية الموجهة، وبالإذاعة المصرية، وتعمل أيضًا فى ترجمة ومعالجة الأعمال الدرامية التليفزيونية وفي الأعمال الدرامية المدبلجة، وصدر لها من قبل عدة مجموعات قصصية منها: أطياف ديسمبر، نقوش وترانيم، مونتاج.
كما أصدرت مجموعة روايات منها: جدار أخير، مقعد أخير في قاعة إيوارت، سحر التركواز (تُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية)، تانجو وموال، جيمنازيوم.. فضلا عن كتاب أدب رحلات بعنوان «مصر التي في صربيا».

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