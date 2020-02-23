إطلاق 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 7 قوافل طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضحت أنه سيتم إطلاق القوافل فى مناطق نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، ومركز طبي أبو صير حي المرج محافظة القاهرة، وابطوا مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ووحدتي مرسي علم وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبرخيل مركز البلينا محافظة سوهاج، واللاهون محافظة الفيوم، وبلتان مركز طوخ محافظة القليوبية.وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.