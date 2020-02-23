تايوان تعقم طائرة نقلت ركابا كانوا على متن «السفينة الموبوءة» (فيديو)

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، لقيام أفراد من الجيش في تايوان بتنظيف وتعقيم طائرة حملت على متنها ركاب تم إخلائهم من سفينة "دايموند برنسيس" التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.أظهرت لقطات فيديو، الطائرة التابعة لـ"تشاينا إيرلاينز"التايوانية، وهي تخضع لعملية تعقيم وتنظيف شاملة بما فيها تعقيم أمتعة الركاب لحظة إنزالها.وتعد السفينة السياحية الضخمة التي ترسو في يوكوهاما اليابانية أكبر تجمع لفيروس كورونا خارج الصين، حيث جرى تأكيد وجود 634 حالة بين الركاب وأفراد الطاقم.