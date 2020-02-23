1.3 % انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) لـ 129.50 خلال شهر نوفمبر 2019 (أولي)، مقابل 131.20 خلال شهر أكتوبر 2019 (نهائي)، بنسبة انخفاض قدرها 1.3٪.وأوضح جهاز الإحصاء، ان من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب - زجاج - اسمنت) إذ ارتفع الرقم القياسي لها إلى 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 93.66، بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات.كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته إلى 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7%، وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، جاءت صناعة فحم الكوك حيث بلغ الرقم القياسي 6.69 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 12.43 بنسبة انخفاض قدرها 46.2 % وذلك بسبب إجراء عمرة سنوية لبعض الشركات لمدة 20 يوما.كما انخفض الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة فى موضع آخر لـ 213.14 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 239.17 بانخفاض قدره 10.9٪ وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير.