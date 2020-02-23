بدء اجتماع عربي لاستكمال آلية فض المنازعات التجارية

بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية، وبمشاركة خبراء قانونيين معنيين من وزارات التجارة والصناعة بالدول العربية.وقال الدكتور بهجت أبوالنصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بالجامعة العربية، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن الهدف من اجتماع اليوم وعلى مدى 3 أيام، استكمال العمل على تطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك فى ضوء ملاحظات الدول ومرئياتها على عدد من المواد المقترحة لتعديل آلية فض المنازعات بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة.وأضاف أن مسودة الآلية الخاصة بفض المنازعات تتضمن 35 مادة تتناول كل الإجراءات المتعلقة بآلية تسوية النزاعات بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بآلية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأطراف.وأوضح أن هذه الآلية تستند إلى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، ملاحق هذا البرنامج، واتفاقية التجارة في الخدمات.وناقشت اللجنة في اجتماعها السابق المواد من واحد إلى 8، وسوف تستكمل اليوم باقى مواد الآلية التي تتكون من 35 مادة.