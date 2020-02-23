الكويت: العائدون من إيران بخير

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن جميع العائدين من إيران بخير ولا حالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".وأشار السند، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى وصول 6 رحلات جوية نقلت المواطنين الكويتيين من إيران خلال الساعات الماضية.وأضاف السند أن جميع الركاب بخير ولم تبدُ هناك أي أعراض تفيد بالإصابة بأمراض معدية، ولم تكن هناك أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.كانت السلطات الإيرانية قد رفضت أمس استقبال الطاقم الطبي الكويتي الذي كان مقررًا أن يبقى في طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عودة المواطنين إلى الكويت.