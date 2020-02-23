أبوالعينين يؤدي اليمين نائبا عن الجيزة بمجلس النواب.. اليوم

يؤدي محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، اليمين الدستورية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نائبا عن دائرة الجيزة، بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على 36 ألف و213 صوتا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، 18 فبراير الماضي، فوز المرشح محمد أبو العينين بمقعد دائرة الجيزة بعد وفاة شاغله، فيما حصل منافسيه هشام بدوي على 6911 وحصل مجدي السيد ياسين على 273 صوتًا، واستقبله المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بمقر المجلس الأسبوع الماضي، وأنهت الأمانة العامة إجراءات استخراج كارنيه العضوية.