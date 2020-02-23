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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ملتقى توظيفي بـ«جامعة مصر» للطلاب والخريجين

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:41 ص
جامعة مصر
جامعة مصر
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نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ملتقى توظيفياً للطلاب من مختلف الكليات، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تأهيل طلابها وخريجيها لاقتحام سوق العمل وهم قادرون على الإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.

افتتح الملتقى رئيس الجامعة الدكتور محمد العزازي، في حضور الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات المشاركة في ملتقى التوظيف.

وصرح الدكتور محمد العزازي أن الملتقى شاركت فيه 65 شركة متخصصة بهدف تدريب الطلاب ومساعدة الخريجين على معايشة واقتحام سوق العمل للتعرف على الحياة العملية.

وقال إن هذا الملتقى يأتي من منطلق استهداف الجامعة من خلال استراتيجيتها تقديم الدعم والرعاية التعليمية والمهنية لطلابها سواء أثناء فترة الدراسة أو عقب تخرجهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الليثي إن الملتقى شهد مشاركة عدد من كليات الجامعة هي: «العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي - طب وجراحه الفم والأسنان - التكنولوجيا الحيوية -العلاج الطبيعي - تكنولوجيا المعلومات – الهندسة».

وأضاف أن أهمية الملتقى تتمثل في أن تخصص الشركات المشاركة فيه يخدم مصلحة الطلاب والخريجين أيضاً، مثل توافر شركات دوائية ومصانع بها قطاعات هندسية متعددة ومستشفيات لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر
جامعة مصر

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