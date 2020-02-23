رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة البرلمان» تتفق مع رؤية «الأوقاف» بشأن حماية السائح

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:40 ص
عمرو صدقي
عمرو صدقي
عائشة حسن
طباعة
أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمام ندوة بقطاع شرطة السياحة، بحضور اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، معلنا تأييده التام لتأكيد وزير الأوقاف أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب شرعي ووطني وتأشيرة دخول السائح عقد أمان لنفسه وعرضه وماله وأن مصرنا العزيزة تملك تاريخًا حضاريًا فريدًا مشرفًا ويجب أن نرسم الصورة الذهنية التي تليق بتاريخنا الحضاري، كما يجب أن نترجم أخلاق ديننا إلى واقع ملموس في معاملة السائحين وأن نقضي على أي مظهر من مظاهر التسول والباعة الجائلين في المناطق السياحية.

وطالب "صدقي" في بيان أصدره اليوم، بأن تكون هذه القضايا المهمة التي طرحها وزير الأوقاف، منهاج عمل وسياسة واضحة لكل المتعاملين داخل قطاع السياحة المصرية ومن المواطنين أنفسهم، موجها تحية قلبية لكل أبطال وضباط وجنود وأفراد قطاع شرطة السياحة والآثار على ما يبذلونه من جهود كبيرة لحماية جميع ضيوف مصر من السياح من مختلف الجنسيات بالعالم وحماية الآثار المصرية في مختلف المحافظات والمدن الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأشاد بتأكيد وزير الأوقاف أمام الندوة، أن حماية الآثار حماية للوطن كما أن أمن السائحين جزء لا يتجزأ من أمن الوطن وأن حمايتهم هي حماية للوطن ومقدراته وأن من قتل أثناء أداء مهمته في حماية السائحين أو تأمينهم أو حماية الآثار أو تأميمها فهو شهيد.

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

التحالف العربى فى اليمن: تدمير زورق مفخخ مسيّر

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

الأمريكيون «واثقون» في قدرة الحكومة على مواجهة «كورونا»

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

أيمن العتوم يشارك بـ«رؤوس الشياطين» بمعرض مسقط للكتاب

مختبر السرديات يناقش «تمار» مي خالد

في ذكراه الأولى.. حسين عبدالعليم مع أسرته وأصدقائه بـ«آفاق اشتراكية»

مناقشة رواية «عين السمكة» بالمركز الدولي للكتاب.. الجمعة