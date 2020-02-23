«سياحة البرلمان» تتفق مع رؤية «الأوقاف» بشأن حماية السائح

أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمام ندوة بقطاع شرطة السياحة، بحضور اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، معلنا تأييده التام لتأكيد وزير الأوقاف أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب شرعي ووطني وتأشيرة دخول السائح عقد أمان لنفسه وعرضه وماله وأن مصرنا العزيزة تملك تاريخًا حضاريًا فريدًا مشرفًا ويجب أن نرسم الصورة الذهنية التي تليق بتاريخنا الحضاري، كما يجب أن نترجم أخلاق ديننا إلى واقع ملموس في معاملة السائحين وأن نقضي على أي مظهر من مظاهر التسول والباعة الجائلين في المناطق السياحية.وطالب "صدقي" في بيان أصدره اليوم، بأن تكون هذه القضايا المهمة التي طرحها وزير الأوقاف، منهاج عمل وسياسة واضحة لكل المتعاملين داخل قطاع السياحة المصرية ومن المواطنين أنفسهم، موجها تحية قلبية لكل أبطال وضباط وجنود وأفراد قطاع شرطة السياحة والآثار على ما يبذلونه من جهود كبيرة لحماية جميع ضيوف مصر من السياح من مختلف الجنسيات بالعالم وحماية الآثار المصرية في مختلف المحافظات والمدن الأثرية على مستوى الجمهورية.وأشاد بتأكيد وزير الأوقاف أمام الندوة، أن حماية الآثار حماية للوطن كما أن أمن السائحين جزء لا يتجزأ من أمن الوطن وأن حمايتهم هي حماية للوطن ومقدراته وأن من قتل أثناء أداء مهمته في حماية السائحين أو تأمينهم أو حماية الآثار أو تأميمها فهو شهيد.