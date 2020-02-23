التعليم: اختيار مقدر الدرجات من معلمي «تالتة ثانوي» لتقليل التظلمات
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:40 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلبات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسي 20202019، بعد أن أتاحت باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة (1 عضوية سري).
وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور التالية:
1. تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل"
2. التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى.
3. إدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.
وأكدت الوزارة أنه حرصًا على تقليل التظلمات على نتيجة الثانوية العامة عن كل الأعوام السابقة، وتقليل رفع الدعاوى القضائية ضد التصحيح والنتيجة، ومنح كل طالب حقه خلال عملية التصحيح، تم فتح باب التقدم لاختيار مقدرى الدرجات، استعدادًا للامتحانات الثانوية هذا العام.
وأوضحت الوزارة، أن اختيار مقدرى الدرجات سيقتصر على معلمى الصف الثالث الثانوى، لكي يتم التعامل مع إجابة الطالب دون التقيد بنموذج الإجابة الموجود مع المصحح داخل الكنترول، لأنه سيكون أكثر الأشخاص دراية بالإجابات البديلة والتى تعتبر صحيحة، فبعض الطلاب يعبر عن الإجابة بأسلوبه، وبالتالى يعتبرها المقدر صحيحة ولكنه يمنح أقل من درجتها وهذا يضر بالطالب، فتقدير مدرس المادة يستطيع أن يميز الإجابة الصحيحة والخاطئة ويمنح الطالب درجته التى يستحقها دون تقليل.
التقديم عبر هذا الرابط:
وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور التالية:
1. تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل"
2. التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى.
3. إدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.
وأكدت الوزارة أنه حرصًا على تقليل التظلمات على نتيجة الثانوية العامة عن كل الأعوام السابقة، وتقليل رفع الدعاوى القضائية ضد التصحيح والنتيجة، ومنح كل طالب حقه خلال عملية التصحيح، تم فتح باب التقدم لاختيار مقدرى الدرجات، استعدادًا للامتحانات الثانوية هذا العام.
وأوضحت الوزارة، أن اختيار مقدرى الدرجات سيقتصر على معلمى الصف الثالث الثانوى، لكي يتم التعامل مع إجابة الطالب دون التقيد بنموذج الإجابة الموجود مع المصحح داخل الكنترول، لأنه سيكون أكثر الأشخاص دراية بالإجابات البديلة والتى تعتبر صحيحة، فبعض الطلاب يعبر عن الإجابة بأسلوبه، وبالتالى يعتبرها المقدر صحيحة ولكنه يمنح أقل من درجتها وهذا يضر بالطالب، فتقدير مدرس المادة يستطيع أن يميز الإجابة الصحيحة والخاطئة ويمنح الطالب درجته التى يستحقها دون تقليل.
التقديم عبر هذا الرابط: