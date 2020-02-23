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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بإطلاق قناة «مصر قرآن كريم»

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:38 ص
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
عائشة حسن
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أعرب النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، عن سعادته باتجاه قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق قناة "مصر قرآن كريم" والتي تعد أول قناة للقرآن الكريم والتي ستعرض تلاوات القرآن لأشهر الأصوات المصرية العذبة والحناجر الذهبية التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الإسلامي، إضافة إلى عرض القناة لتلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والنقشبندي وغيرهم.

وأشاد "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم، بتصريحات تامر مرسي رئيس مجلس إدارة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، التي شدد فيها على أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة في قراءة القرآن والإنشاد أيضًا، معربا عن ثقته في أن هذه القناة الجديدة سيكون لها دورها في اكتشاف الأصوات الجديدة من مختلف القرى والنجوع والمدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وتنطلق القناة بالقرآن الكريم دون خريطة برامجية وتستهدف البيوت المصرية والعربية والإسلامية والتي لا تخلو دوما من آيات الذكر الحكيم بهذه الأصوات العذبة العطرة التي تهتز لها القلوب.

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