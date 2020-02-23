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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الاقتصاد المصري سيشهد انطلاقة كبرى في السنوات القادمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:37 ص
النائب محمد هاني
النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أن وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 هو دليل قاطع على نجاح السياسات والقرارات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذه القرارات تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال "الحناوي" في بيان له أصدره اليوم، إن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق وهو دليل على نجاح سياسات البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في إدارة السياسات المصرفية والنقدية المصرية، حيث تم سد منابع جميع أنواع المتاجرة في العملات الأجنبية خاصة الدولار.

وأكد أن الانخفاضات المستمرة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، كان له آثاره الإيجابية على ما تشهده مصر من استقرار اقتصادي ومالي وانخفاض مستمر في أسعار السلع والمنتجات.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة انطلاق الاقتصاد المصري ونموا كبيرا وانخفاضا غير مسبوق في مشكلات البطالة والحد من الأسعار والقضاء على فوضى الأسواق خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل مشكلات المشروعات والمصانع المتعثرة والتي بدأت الدولة في حل مشكلاتها المالية المتعثرة والمزمنة مما جعل عدد كبير من هذه المشروعات والمصانع مرة أخرى إلى العمل والإنتاج.

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