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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون الجيزويت يحتفي بالدكتور محمد أبو الغار.. الأربعاء

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:37 ص
محمد أبو الغار
محمد أبو الغار
إيمان عادل
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يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري الكاتب، الدكتور محمد أبو الغار، في لقاء مفتوح يديره الكاتب هشام أصلان، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير بمقر جمعية النهضة"الجيزويت 15 شارع المهراني بالفجالة.

يحتفي الصالون بصدور كتابيه الجديدين "رحلتنا مع الفن.. مقتنيات عائلة أبو الغار"، الصادر عن دار الكرمة، و"أمريكا وثورة 1919"، الصادر عن دار الشروق.

والدكتور أبو الغار هو أحد الشخصيات الثقافية والسياسية البارزة على الساحة العامة المصرية، وأحد أبرز الأطباء العرب في فرع "أمراض النساء"، وهو من مواليد شبين الكوم. يكتب في الصحف المصرية بصورة منتظمة انشغالا بالشأن العام والثقافي والدفاع عن الحريات في صورها المتعددة. ومن مؤلفاته: "على هامش الرحلة"، "يهود مصر من الازدهار إلى الشتات"، "إهدار استقلال الجامعة"، وهو أيضا رئيس مجلس أمناء جوائز ساويرس الثقافية، وأحد أبرز مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأول رئيسا له.

تخرج أبو الغار في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1962، وحصل على دبلومة في التوليد وأمراض النساء عام 1965، ودبلومة في الجراحة العامة عام 1966، ثم حصل على الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء عام 1969، وعين أستاذًا بجامعة القاهرة منذ عام 1979 وحتى الآن، وهو مؤسس أول مركز لأطفال الأنابيب في مصر عام 1986 بالاشتراك مع الدكتور جمال أبو السرور والدكتور رجاء منصور، ونشر أكثر من 120 بحثا طبيا في كبرى المجلات الطبية العالمية، فضلا عن كتابته فصول في عشرات الكتب العالمية في تخصص العقم وأمراض النساء، وتحرير كتاب طبي بعنوان "تحفيز المبايض" عام 2010 عن دار نشر جامعة كمبريدج

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