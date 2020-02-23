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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تتخذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:37 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) الجديد في البلاد، وذلك بعد أن تم تسجيل 79 حالة إصابة توفي من بينهم اثنان.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن تدابير الطوارئ تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلديات وإغلاق المباني العامة، بما في ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بينهم 54 في منطقة "لومباردي" و17 في "فينيتو".

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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