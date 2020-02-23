إحالة رئيس مركز فرشوط و4 آخرين للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 295 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وأربعة آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة والبناء على أراضي من أملاك الدولة.تقرير الاتهام شمل كلًا من "خ.م"، "وم.ر"، و"ع.أ"، فنيين التنظيم بالوحدة المحلية لقرية العركي و"س.ت"، رئيس الوحدة المحلية و"أ.م"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.أكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المنفذة لهما وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.كشفت التحقيقات أن المحال الأول تقاعس عن إخطار إدارة أملاك الدولة بقنا بمخالفات مواطنين بناحية العركي التابعة لمركز فرشوط لشروط ربط المساحات المقامة عليها مسكنيهما رغم ضرورة وقف التعامل عليها وفقًا للتعليمات، واشترك مع المحالين الثاني والثالث والرابع بتاريخ 19 مايو 2017 في إعداد كشف بيان حصر التعديات على أراضي الدولة ومنها المنزلين كتعدي بالبناء على أملاك الدولة وضمنوا هذا البيان تعدي الشاكين بالبناء على تلك الأرض بمساحة 500 متر لأحدهما، و250 مترًا للثاني بسجلات إدارة أملاك الدولة بقنا ومسدد عنها مقابل انتفاع.يأتي ذلك رغم أن قدرًا من مساحة المنزلين مربوط بأسماء (الشاكين) بسجلات إدارة أملاك الدولة وهو ما تسبب في إزالة المنزلين قبل إخطار إدارة أملاك الدولة لوقف التعامل عليهما لمخالفة الشاكين لشروط ربط المساحتين الخاصتين بهما، واشترك مع مع باقي المحالين في تنفيذ أعمال الإزالة للمنزلين بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.