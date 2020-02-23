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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: الكهرباء ترفض دعم الصناعة وتسمح بسرقة 1.5 مليار جنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:35 ص
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات مسؤل بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء في المناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو 2019 وحتى الشهر الجاري، تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، بالكارثة، خاصة أن هذا المبلغ تم في 10 أشهر فقط.

وقال عامر، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في الوقت الذي تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفي مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، محذرا الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل بنفسه لإنقاذ صناعة الألومنيوم، مؤكدا ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالي الذي ارتفع من 2%؜ إلى 5% منذ العام الماضي وحتى العام الحالي، بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في العامين الماضيين.

كان مجلس الوزراء وافق خلال الشهر الماضي من العام الحالي على إعادة فتح باب تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة وتنتظر شركات توزيع الكهرباء الموافقة من مجلس الوزراء على ضوابط التركيب للبدء في استقبال الطلبات من المواطنين.

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