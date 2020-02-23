وزيرة التضامن: انخفاض أسعار الحج لهذا العام (فيديو)

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات الجمعيات الأهلية بدءا من اليوم الأحد وحتى 10 مارس، مشيرة إلى أنه تم تحديد 12 ألف تأشيرة موجهة للجمعيات الأهلية، وأن أي شخص يجب أن يسجل عضويته في الجمعية الأهلية التي تكون مسددة للاشتراك السنوي الخاص بها.وأكدت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يشترط في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة منذ عام على الأقل، ودفع الاشتراكات، وليس عليها مخالفات، مضيفة أن تلقي الطلبات يكون إلكترونيا عبر بوابة الحج المصرية.وتابعت أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهلية، موضحة أن هناك 4 مستويات للحج، وأنه سيكون هناك انخفاض في أسعاره هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، لافتة إلى أن أدنى مستوى في الحج العام الماضي كان 35 ألف جنيه، بينما العام الجاري سيكون هناك تراجع في الأسعار.