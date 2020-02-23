سامح عاشور في سوهاج للحشد لانتخابات «المحامين»

يلتقي سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، محامي سوهاج في تمام الواحدة ظهرا بنادي المحامين بالمحافظة، ضمن جولاته للحشد له في المحافظات.وعقد عاشور، أمس، لقاء مفتوحا مع محامي أسيوط بحضور العشرات من المحامين، استعرض فيه دور النقابة في مواجهة قانون القيمة المضافة والبرتوكولات التي حرص على عقدها مع الوزارات المعنية في هذا الشأن.وقال عاشور، إنه في كل مرحلة انتخابية يثور الجدل وبشكل انفعالي في طرح قضايا بديهية كأنها تسمح لأول مرة، بالرغم من التطرق إليها منذ 2015.وتابع: "نناقش بديهيات ومجلس النقابة الحالي يتم محاسبتهم على ما أنجزوه، وتحول الإنجاز إلى إهمال، وفوجئت بالحديث عن تعديل قانون المحاماة لم يسمع به أحد، على الرغم من طرح الأمر للناقش والدراسة قبل الموافقة عليه في البرلمان".