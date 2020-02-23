برلماني لـ«هاني شاكر»: لا تتراجع عن قرار منع «المهرجانات»

طالب النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعدم الانسياق لمناشدة المطرب سعد الصغير بالتراجع عن قراره بمنع ووقف أغاني المهرجانات الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية.وأكد الفرجاني، في بيان اليوم، أن وصف سعد الصغير للقرار بخراب بيوت بالنسبة لهؤلاء المطربين لا أساس له من الصحة، وكل من يختار كلمات فيها إسفاف وإساءة لمصر وشعبها العظيم ويردده في أغانى هابطة، لا يجب وقفه عن الغناء فقط، لكن يجب محاكمته أيضا.وتساءل الفرجاني: "كيف يقول سعد الصغير إن كل من حسن شاكوش وعمر كمال تعرضا للظلم، وهو يعلم ماذا قالا ليس أمام الحاضرين لحفلهم باستاد القاهرة، لكن أمام مصر كلها من كلمات هابطة ويحاسب عليها القانون، فليذهب الصوت القوي الذي يتحدث عنه الصغير إلى الجحيم".وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف".وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.وأكد الفنان هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.