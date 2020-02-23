رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني لـ«هاني شاكر»: لا تتراجع عن قرار منع «المهرجانات»

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:34 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
عائشة حسن
طباعة
طالب النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعدم الانسياق لمناشدة المطرب سعد الصغير بالتراجع عن قراره بمنع ووقف أغاني المهرجانات الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية.

وأكد الفرجاني، في بيان اليوم، أن وصف سعد الصغير للقرار بخراب بيوت بالنسبة لهؤلاء المطربين لا أساس له من الصحة، وكل من يختار كلمات فيها إسفاف وإساءة لمصر وشعبها العظيم ويردده في أغانى هابطة، لا يجب وقفه عن الغناء فقط، لكن يجب محاكمته أيضا.

وتساءل الفرجاني: "كيف يقول سعد الصغير إن كل من حسن شاكوش وعمر كمال تعرضا للظلم، وهو يعلم ماذا قالا ليس أمام الحاضرين لحفلهم باستاد القاهرة، لكن أمام مصر كلها من كلمات هابطة ويحاسب عليها القانون، فليذهب الصوت القوي الذي يتحدث عنه الصغير إلى الجحيم".

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

التحالف العربى فى اليمن: تدمير زورق مفخخ مسيّر

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

أول تعليق من «الخطيب» بعد قرارات لجنة الانضباط

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

الأمريكيون «واثقون» في قدرة الحكومة على مواجهة «كورونا»

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

أيمن العتوم يشارك بـ«رؤوس الشياطين» بمعرض مسقط للكتاب

مختبر السرديات يناقش «تمار» مي خالد

في ذكراه الأولى.. حسين عبدالعليم مع أسرته وأصدقائه بـ«آفاق اشتراكية»

مناقشة رواية «عين السمكة» بالمركز الدولي للكتاب.. الجمعة