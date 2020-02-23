بعد دبي.. مطالب في البرلمان بتكريم الدكتور مجدي يعقوب

وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلش النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالبحيرة، الدكتور مجدي يعقوب بـ"جابر خاطر الغلابة"، مطالبا بتكريمه في البرلمان، لما له من إسهامات وإنجازات يعرفها القاصي والداني، وتنحاز جميعها للمواطن المصري البيسط.وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات، في بيان له اليوم: "يجيب علينا أن نكرم مجدي يعقوب الذي قدم لمصر والمصريين الكثير والكثير، واستطاع خلال ساعة أن يجمع 360 مليون جنيه لإنشاء مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، الذي سيحتوي على 300 غرفة، علاوة على 120 غرفة عناية مركزة، ويقدم خدماته للجميع بالمجان".وشدد زين الدين، على الشباب مطالبا إياهم أن يتخذوا مجدي يعقوب قدوة ومثلا أعلى له، لافتًا إلى أن مجدي يعقوب وغيره الكثيرون يثبتون دوما أن مصر معطاءة، وأن هذا الشعب سيظل خالد عبر التاريخ.وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جراح القلب العالمي البروفسيور مجدي يعقوب وقلده وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، تقديرا لجهوده فى العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.وأثنى الشيخ محمد بن راشد، على التعاون مع السير مجدى يعقوب، بعد التبرعات التي جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، ونشر حاكم دبي، صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، وقال في تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدي يعقوب، يدًا بيد، نصنع أملًا جديدًا، أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا في خدمة الناس".وتصدر هاشتاج بعنوان مجدي يعقوب، ترند "تويتر" في مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي لجراح القلب المصري العالمي السير مجدي يعقوب.