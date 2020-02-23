وصول ثالث طائرة مستأجرة لإجلاء المواطنين من اليابان لـ هونج كونج

وصل 5 مواطنين صينيين إلى هونج كونج اليوم الأحد، على متن طائرة مستأجرة، بعد أن قضوا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في ميناء "يوكوهاما" باليابان.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذه الرحلة هي الثالثة المستأجرة من قبل حكومة هونج كونج لإجلاء المواطنين من على متن السفينة السياحية باليابان، مشيرة إلى أن 188 راكبا قد عادوا إلى البلاد على متن الرحلتين الجويتين السابقتين.وأضافت الشبكة الأمريكية أنه سيتم عزل جميع المسافرين الذين وصلوا إلى هونج كونج لمدة أسبوعين في مبنى سكني في شمال شرق البلاد.وكان مسئولو الصحة في هونج كونج قد أعلنوا منذ ساعات ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 69 حالة،عقب تسجيل حالة إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أي سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).