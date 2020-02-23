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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحاليل سلبية لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا في قبرص

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:29 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم الأحد، سلبية نتائج التحاليل التي أجريت على جميع العينات التي أخذت من حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إنه "على الرغم من النتيجة السلبية، سيبقى المريض في المستشفى لمدة 14 يومًا للمتابعة، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول وتوجيهات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأشار البيان إلى أنه تم فحص ثلاثة أشخاص آخرين تم تصنيفهم على أنهم أقل خطورة وفقًا للبروتوكول من قِبل الأطباء، حتى سُمح لهم بالخروج من المستشفى بعد اطلاعهم على تعليمات وقائية ورصدهم ذاتيا لمدة 14 يومًا.

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