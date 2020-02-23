اليوم.. «الأعلى للإعلام» يناقشة قواعد ترخيص «فيسبوك وتويتر»

تستكمل لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها اليوم، مناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل "فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتوتير"، ومنصات "البلات فورم"باشتراكات او إعلانات.وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي، اجتماعا لها بحضور عدد من الخبراء، وناقشت قواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القواعد القانونية.وانتهت اللجنة سابقا، من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإليكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بجميع أنواعها والصحف الورقية.كما تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع لها، للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد منتحلي صفة صحفي أو إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.