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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«واتس آب» يعتزم إضافة خاصية الوضع الليلي إلى هواتف آيفون

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:27 ص
واتس آب
واتس آب
وكالات
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يجري تطبيق المحادثة عبر الأجهزة الذكية "واتس آب" اختبارات لإضافة خاصية "الوضع الليلي" (دارك مود) إلى النسخة الخاصة بهواتف "آيفون" الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإنه تم أيضا رصد اختبار لنسخة محدثة من تطبيق واتس آب المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، إلى جانب عدد من الخصائص الجديدة التي سيتم إضافتها إلى نسخة أجهزة آيفون.

ومن الخصائص الجديدة السماح لمستخدم آيفون باختيار وضع الشاشة يدويا أو ترك الهاتف يختار الوضع آليا وفقا لظروف الإضاءة.

يذكر أن وضع "دارك مود" يعطي الهاتف الذكي لمحة شاعرية، لكن شركة جوجل التي تطور نظام التشغيل أندرويد لاحظت في عام 2018 أن التطبيقات التي تحتوي على هذه الخاصية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة المزودة بشاشات "أو.إل.إي.دي".

كان تطبيق واتس آب قد بدأ اختبار هذه الخاصية لإصدار أندرويد في أكتوبر الماضي، بهدف تلبية طلب المستخدمين الذين حاولوا إضافة هذه الخاصية إلى التطبيق عبر الاستعانة بتطبيق ثالث.

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