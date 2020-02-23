القاهرة الجديدة: طرح تنفيذ صيانة شبكات الري والمسطحات الخضراء

أعلن المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها والمزروعات وصيانة شبكات الري بالإسكان المطور ومحور جمال عبد الناصر والجزر الوسطى للطرق الداخلية بين الأحياء "1،2،3،5" بالتجمع الخامس والجزيرة الوسطى لمحور محمد نجيب بداية من الكوبري الموجودة عند المنطقة الصناعية، وبطول محور محمد نجيب حتى مطلع الكوبري.وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.وأوضح أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 25 مارس.